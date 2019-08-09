За 2019 год баланс надо сдавать по новой форме

ФНС выпустила письмо № БА-4-1/15052@ от 31.07.2019, которым направила для использования в работе рекомендуемые машиночитаемые формы бухгалтерской отчетности (обычной и упрощенной).

В частности, в новом бланке баланса появилась строка, в которой надо ставить отметку о том, подлежит ли бухотчетность обязательному аудиту или нет.

Сдавать баланс на новых бланках надо будет начиная с отчетности за отчетный период 2019 года, представляемой с 2020 года.

Кроме того, в документе также содержатся контрольные соотношения для проверки достоверности сведений бухотчетности, которые будут находиться в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

Бланки бухотчетности и таблицы с контрольными соотношениями — во вложении к вышеназванному письму ФНС.