Мусорные операторы находятся на грани банкротства

Мусорная реформа охватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры так и не появилось.

К таким выводам пришли авторы нового индекса ТКО_АЛАРМ, разработанного Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ). С первым его релизом ознакомились «Ведомости».

Это не рейтинг операторов отходов, а индикатор их устойчивости и сейчас он «красный», т. е. «за границей устойчивости», рассказывает исполнительный директор НАКДИ Светлана Бик. Меняются тарифы, нормативы отходов, пересматриваются схемы работы операторов, перечисляются проблемы в исследовании.

Из 70 млн т коммунальных отходов, ежегодно образующихся в России, перерабатывается 5–7%, остальное, по данным Минприроды, захоранивается. Изменить это предстояло мусорной реформе – с 2019 г. в каждом регионе должна была появиться схема, описывающая, где образуются отходы, как размещаются, отбирались операторы (реформа отложена для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). НАКДИ проанализировала состояние 221 оператора.

Население заметило реформу по платежкам за вывоз мусора: в одних районах сумма выросла, некоторым людям платить прежде и вовсе не приходилось – например, жителям частных домов, откуда мусор не вывозился. И первой проблемой, с которой столкнулись операторы, стали неплатежи. У 90% компаний образовался существенный кассовый разрыв – более 50 млн руб., сообщал гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев. По данным НАКДИ, в первом полугодии собираемость платежей колеблется от 20 до 90%, в среднем – менее 60% в месяц. Закрыть кассовый разрыв с помощью кредитов не всем удается: или банки отказывают, или ставка приближается к 20%.

Чтобы снизить тариф, правительство разрешило до 2023 г. возить мусор на уже закрытые полигоны – если они ближе, то оператор может сэкономить на перевозке. ФАС, проверив тарифы, нашла нарушения в 16 регионах, в том числе необоснованные расходы операторов, заложенные в тариф. Ставки тарифов для операторов в первом полугодии были повышены в пяти регионах – от 0,52% в Алтайском крае до 38,74% в Пермском крае. Еще в 31 регионе – снижены: от 0,01% в Нижегородской области до 32,22% в Крыму. В Курской области тариф на второе полугодие менялся дважды.

Сначала были разыграны конкурсы, заключены соглашения, а теперь меняются их ключевые параметры, рассказывает о проблемах операторов Бик: схемы обращения с отходами, нормативы накопления вывоза мусора и тарифы. Из 85 утвержденных к началу года схем в первом полугодии было изменено 32.

После корректировки схемы данные об отходах почти удвоились, а доходы остались прежними, передал через представителя руководитель архангельского филиала «Экоцентра» Дмитрий Зубко, за 1,5 года не было согласовано выделение участков под строительство мусороперерабатывающего комплекса. Ряд региональных операторов находятся «на выходе» – работают до выбора новых, знает Бик. Ситуация свидетельствует о предельной неустойчивости системы, в ближайшее время состав крупных участников рынка может существенно измениться, ожидает НАКДИ.

Нужно ввести мораторий на произвольное снижение единого тарифа и изменение нормативов накопления отходов, считает бывший топ-менеджер регионального оператора, а также прекратить понуждать операторов выполнять работы, не предусмотренные тарифом и законом.