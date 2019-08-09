Сбербанк вложится в мультфильмы

Сбербанк намерен инвестировать в дочернюю компанию ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм».

Минкультуры, которому подчиняется «Союзмультфильм», и Минэкономразвития поддержали эту инициативу, пишет РБК.

Сделка может пройти по следующему сценарию:



Сбербанк получит 80% в ООО «Союзмультфильм», дочерней компании ФГУП. За счет взноса банка уставный капитал общества, составляющий 10 тыс. руб., увеличится. Деньги будут направлены на развитие студии.

Затем ФГУП, включенное в список на приватизацию в 2017–2019 годах, будет преобразовано в АО, которое затем может быть приватизировано в пользу Сбербанка. У государства в лице Росимущества в случае реализации этой схемы останется не менее 25% плюс одна акция компании. Права на результаты интеллектуальной деятельности ФГУП должны остаться в собственности государства.

Сделка со Сбербанком позволит «Союзмультфильму» привлечь инвестиции для развития.