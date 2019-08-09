Apple не считает, что нарушила права «Лаборатории Касперского»

Apple рассчитывает, что расследование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подтвердит наличие равных возможностей у всех разработчиков приложений для iOS, говорится в комментарии Apple. Компания отметила, что недавно обновила свои рекомендации для приложений с функцией родительского контроля, именно с этим связаны ограничения, с которыми столкнулась «Лаборатория Касперского».

Накануне ФАС возбудила дело в отношении Apple, обвинив ее в нарушении закона о защите конкуренции и злоупотреблении положением на рынке.

Согласно заявлению Apple, приложение «Лаборатории Касперского» использовало технологию, которая могла нарушить конфиденциальность пользователей. Несмотря на рекомендации, компания не привела Kaspersky Safe Kids в соответствие с новыми правилами, отметила Apple. «Мы работали с "Лабораторией Касперского", чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие, но они до сих пор не представили никаких обновлений», – цитирует заявление компании агентство «Прайм».

При это, как отмечает Apple, другие разработчики приложений родительского контроля, использующие ту же технологию управления мобильными устройствами, включая Our Pact и Qustodio, были одобрены, и в настоящее время доступны в App Store.