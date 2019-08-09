Минфин пересмотрит налоговые льготы при трансграничных операциях

Минфин продолжает искать способы вернуть в страну деньги, которые российский бизнес оставляет за рубежом.

В проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг.» (ОННП) министерство предлагает изменить использование налоговых льгот при трансграничных операциях, пишут «Ведомости».

Уже с 2015 г. при выплате дохода за границу нельзя использовать пониженные ставки налоговых соглашений между странами, если получатель денег – промежуточная компания, которая не может ими распоряжаться. Именно по такой схеме действует большинство холдингов – деньги транзитом, например, через Кипр переводятся в другие юрисдикции, оседая в итоге в офшорах. В такой ситуации с дивидендов нужно будет заплатить налог всего 5%, с процентов по займам – 0%.

Чтобы холдинг сохранил право на пониженные ставки, такая техническая компания может признать, что не является фактическим получателем дохода. И тогда право на льготы перейдет по цепочке к следующему получателю денег. Если это налоговый резидент России, то налоги будут удерживаться, как если бы операция проходила без «прослоек» – т. е. по ставке 13% при выплате дохода человеку, а компании – 13 или 0% (если получатель дохода от актива в течение года владеет более 50% его капитала). При этом на счете технической компании деньги могут оставаться сколько угодно, что не устраивает Минфин.

Минфин предлагает в проекте направлений свой способ решить проблему: применять льготную ставку только в том случае, если деньги окажутся у российского резидента в течение 180 дней после их зачисления на счет промежуточной компании. Сумма должна вернуться полностью.

Еще одна важная норма – новые критерии признания человека налоговым резидентом России, о которых еще в начале июня объявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. Сейчас есть один критерий: человек должен провести в России более 183 дней в течение года. Минфин предлагает уменьшить срок до 90 дней, а также ввести новый критерий – центр жизненных интересов. Под ним подразумевается наличие в стране недвижимости, работы, семьи и проч.

Критерий в 183 дня позволяет легко обойти законодательство о контролируемых иностранных компаниях. Ранее Силуанов признавал, что многие предприниматели отказываются от российского резидентства, чтобы избежать необходимости отчитываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС) об иностранных активах и платить налог с их нераспределенной прибыли. Впервые задекларировать их и заплатить налог нужно было два года назад – весной 2017 г.