Почти каждый второй представитель малого бизнеса получает отказ в кредите

Почти каждый второй представитель малого и среднего предпринимательства (МСП) получает отказ в кредите, доступность финансирования не растет, следует из совместного исследования «Опоры России», Промсвязьбанка и исследовательской компании Magram Market Research.

В исследовании приняли участие 2300 компаний в 23 регионах, на которые приходится 63% всех организаций микро-, малого и среднего предпринимательства. О результатах написала газета «Известия».

Больше всего страдает микробизнес: 54% обращавшихся в банк получили отказ, подчеркивается в исследовании. Там отмечается, что, по оценкам предпринимателей, доступность финансирования не меняется уже три квартала подряд.

Между тем государство активно субсидирует кредитование МСП. Самая масштабная программа льготных займов позволяет получить деньги по ставке до 8,5%, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. В 2019 году был расширен перечень уполномоченных банков и приоритетных для субсидирования отраслей, а также снижен минимальный размер кредита, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что за первое полугодие 2019-го по программе «восемь с половиной» выдано более 3,5 тыс. кредитов на сумму 134 млрд рублей. Всего в этом году планируется выдать 1 трлн льготных займов, следует из презентации на сайте Минэкономразвития

В банках из топ-30 и вовсе отчитались о радикальном росте финансирования сегмента. Там «Известиям» сообщили: за первое полугодие объем кредитов МСП вырос в среднем в полтора раза. Благодаря госпрограммам на рынке резко увеличилось количество предложений по кредитованию малого бизнеса, конкуренция за качественных клиентов среди банков усилилась, рассказали в Тинькофф-банке.

В топ-30 банков не предоставили информацию о количестве отказов заемщикам из сегмента МСП, но отметили, что в последние годы уровень серьезно не менялся. Основные причины невыдачи кредита — нестабильное состояние соискателя, его излишняя долговая нагрузка, отрицательная кредитная история, а также большое количество арбитражных судов и исполнительных производств.

В программах льготного кредитования участвуют 2 — 3% идеальных с точки зрения Банка России заемщиков, которые могут получить одобрение и на общих для бизнеса условиях, рассказал первый вице-президент общественной организации МСП «Опора России» Павел Сигал.

Из-за высокой доли отказов многие микропредприятия и ИП вынуждены брать займы на физлицо, несмотря на высокие ставки, рассказал заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко. Льготные программы едва ли могут разогнать кредитование сегмента, для повышения доступности финансирования нужны качественные изменения в экономике, считает он. По словам эксперта, необходимо, чтобы росли располагаемые доходы населения, с которым малый бизнес обычно работает напрямую, улучшался инвестклимат и повышалась прозрачность сектора.