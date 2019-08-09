Чиновник Минэконразвития оправдан

И вот почему мы об этом рассказываем — «Клерк» опять позвали в суд. Причем тут «Клерк», спросите вы? А при том, что в 2012 году на сайте была опубликована новость «Сотрудник Минрегионразвития осужден за крупное мошенничество», где упоминалась его фамилия.

О том, что он был в результате оправдан (после 5-ти лет уголовного преследования), редакция не знала, поскольку средства массовой информации это дело не освещали.

Уголовное дело против Юрий Васильевича Деряги было прекращено 30 декабря 2016 года в связи с отсутствием состава преступления. О чем редакция «Клерка» и извещает читателей.