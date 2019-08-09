Клерк.Ру

У Mail.ru появился виджет для быстрой оплаты из почтового ящика

Почтовый сервис Mail.ru внедрил виджет для быстрой оплаты счетов из списка входящих писем.

Механизм сам определяет сообщения, содержащие счета или платежную информацию, пишет «Коммерсантъ». Через виджет, в частности, можно оплатить штрафы ГИБДД или пополнить счет мобильного телефона. Сервис также работает с проектами Mail.ru Group.

Встроить возможность оплаты в письмо есть у любой компании, говорят в интернет-холдинге. Организациям, высылающим счет, Mail.ru предлагает подключиться к сервису, согласовав уникальный идентификатор и встраивая в письмо специальный код. Письма с кнопками оплаты будут проходить дополнительную проверку безопасности с целью исключить фишинг и другие способы обманным путем получить доступ к финансовым данным пользователя.

Оплата будет производиться с банковской карты, данные которой можно сохранить. Платежи Mail.ru проводит через собственную РНКО «Деньги.Мэйл.Ру», уточнили в компании. Сервис уже запущен в версии для стационарных компьютеров, к осени появится в мобильных приложениях.

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