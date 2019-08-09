ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков

ФСИН России проведет 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.

Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы. Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.

11 августа отмечается как День транспортной службы уголовно-исполнительной системы.

Турнир проводится уже третий год подряд. В прошлом году в нем приняли участие водители спецавтомобилей из Тулы, Рязани, Владимира, Смоленска, Калуги, Нижнего Новгорода, Костромы, Московской области, а также из управления автотранспорта ФСИН России. Турнир приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, учрежденному в 2017 году.