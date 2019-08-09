«МегаФон» решил простимулировать абонентов подтверждать данные о себе

«МегаФон» предлагает абонентам кэшбэк за визит в офис оператора для подтверждения паспортных данных. По закону компании должны отключать связь абонентам с неподтвержденной личностью, число таких клиентов может достигать 20%.

«Мы заметили, что у Вас есть неподтвержденные персональные данные. Успейте подтвердить данные до 21.08.2019 и получите в подарок кешбэк 20% на 3 месяца. Отправьте нам копию документа, удостоверяющего личность <…>. Или обратитесь в ближайший салон «МегаФона» с паспортом», — СМС с таким текстом на днях получил корреспондент РБК, являющийся абонентом этого оператора.

Обмен бонусов на паспортные данные «МегаФон» проводит в рамках выполнения требований закона «О связи», который с 1 июня 2018 года обязал операторов отключать от услуг абонентов, чью личность не удалось подтвердить.

С 2014 года в России действует запрет на продажу сим-карт без предъявления паспорта. После теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, когда террористы использовали для связи сим-карты, купленные без предъявления паспортов, законодатели решили ужесточить требования.

С 1 июня прошлого года операторы и их посредники должны проверять данные абонента, с которым заключается новый договор: фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также номер документа, удостоверяющего личность. Абонент, заключивший договор до 1 июня, может сделать это лично через офис оператора, дистанционно через портал Госуслуг, государственную Единую систему идентификации и аутентификации и др. госсистемы, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае если данные не подтверждаются, оператор должен приостановить оказание услуг связи такому абоненту.