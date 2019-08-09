ФСС обновил административные регламенты

29.07.2019 вступил в силу приказ ФСС от 29.03.2019 № 133 об утверждении административного регламента по приему формы 4-ФСС, который зарегистрирован Минюстом от 17.07.2019.

Кроме того, с 6 августа вступили в силу еще два новых регламента - по регистрации ИП-добровольцев и по регистрации обособленных подразделений.

Соответствующие административные регламенты утверждены приказами ФСС №216 от 22.04.2019 и №217 от 22.04.2019 (зарегистрированы в Минюсте 25.07.19).