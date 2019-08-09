ФСС обновил административные регламенты

Ой, расскажите подробнее?
Видимо заработать финансов хотят на этом. Втянут в пирамиду 1С и будут учить потом за деньги. По ...
Полагаешь, будет работать ЕЩЁ медленнее?
Программа очень удобная. Бухгалтерия. Плюсы. - Программа сама заполняет справочники контрагентов ...
"Быстрее всех эволюционируют сантехники. Каждый приходящий сантехник умнее предыдущего. Практичес...
Важные новости современной России))
Совместят с доставкой желающих (и не очень) с митинга, запланированного на это же число....
Что то я не поняла. А майские указы Президента уже не в счёт? Ведь этим категориям работников га...
мне уже страшно. Во что тогда превратиться 1С, если ее будут писать обученные за 72 часа...
И учебные заведения, которые они посещают находятся в разных странах....
Тонко. А еще говорят, мол менты все бездушные и чувства юмора нет....
не нужно ни каких выводов делать из моих слов, я нигде такого не писала. Я говорю о том, что мы в...
В любом деле так. Парикмахер: -Кто вас ТАК стриг??? Стоматолог: - Да кто ж вам такую пломбу поста...
День транспортной службы уголовно-исполнительной системы. Вот жеж бл@@@тво! А дня бухгалтера так ...
Как знать...как знать ..К примеру, жила девушка, умная читающая, мечтающая, университет обожающая...
Внимательно там! Мы тоже сегодня объяснялись за консультации на Правоведе.((((...
- Вижу, что не для всех... и этих людей - жаль. С ваших слов - можно сделать вывод, что воспитан...
Ну, а почему нет! Новый глава Росстата тоже хочет и особняк, и Бентли континенталь, и Вашерон Кон...
Это по отношению к "врагу внешнему", которого ещё надо идентифицировать (за отсутствием - придума...
))) Хочется Вам возразить, но не могу. И именно это огорчает больше всего....
Я тоже пропустил((( Пожалуй, напьюсь сегодня! :)
Да пожалуйста - https://www.rbc.ru/politics/03/02/2016/56b1f8a79a7947060162a5a7
ч. 5 ст. 30.5 ФЗ №161-ФЗ "О национальной платежной системе". К картам МИР применима только НПС, к...
Видите ли, понятия бедности у нас и Финляндии настолько разные, что тамошние бедные у нас бы к та...
А что бы сразу не нанять частного детектива, чтобы узнать всю подноготную контрагента? ИФНС в ка...
А в основном - Erbegeneration. У него Bauernhaus в наследстве (и не единственный), кусок леса, сд...
В Финляндии проживает сейчас 440 000 человек или 8% населения за чертой бедности. Их доходы не по...
И у нас бывает. как я выше описал. Собственно, это такой подход у международной компании. Можно п...
Снижать ставки по кредитам не будет
Хорошего в этом мало... Но с др.стороны, левые счета-фактуры стало заметно труднее покупать, и...
В Финляндии - социализм.))
У меня тариф на вывоз мусора с этого года с 80 до 200р поднялся. Спрашивается - куда деньги ушли?...