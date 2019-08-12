Создана цифровая платформа для приема жалоб от бизнеса

29 июля была официально зарегистрирована АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей».

Она станет оператором цифровой площадки, которая будет собирать вопросы, связанные с неправомерными действиями правоохранительных органов по отношению к бизнесу, сообщает пресс-служба «Деловой России».

Одним из основных учредителей АНО выступила «Деловая Россия», кроме того в состав соучредителей вошли РСПП, «ОПОРА России», ТПП РФ и Агентство стратегических инициатив.

Напомним, что создать такую информационную платформу к концу 2019 года поручил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 20 февраля.

«С её помощью у предпринимателя появится дополнительная, надеюсь, возможность сообщить о фактах незаконного давления, о попытках отъёма собственности и так далее. Руководителям правоохранительных органов уже поручено оказывать вам необходимое содействие, включиться в эту работу и использовать зарождающийся механизм для совершенствования своей деятельности», — рассказал Владимир Путин на съезде РСПП.

Пилотный запуск планируется на декабрь этого года. К этому времени основные силовые структуры должны утвердить регламент работы с поступающими на платформу жалобами.