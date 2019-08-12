Бизнесу будет плохо без ЕНВД

С 01.01.2021 ЕНВД будет отменен.

Между тем предприниматели уже не раз заявляли, что патент и УСН не смогут стать полноценной заменой ЕНВД.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов запросил позицию региональных омбудсменов по этому вопросу.

Эксперты бизнес-защитника из Хабаровского края сравнили ЕНВД с патентом и УСН и перечислили все минусы отказа от ЕНВД и перехода на эти режимы.

Минусы ПСН: · патент распространяется на ограниченное число видов деятельности (список видов деятельности, при которых возможно применение ЕНВД, шире, чем список по патенту); · юрлица не смогут применять патент, так как данная система доступна только для ИП; · стоимость патента зачастую выше суммы ЕНВД, в том числе из-за возможности уменьшить ЕНВД на размер страховых взносов и больничные пособия (по патентам такого вычета не предусмотрено); · численность работников при использовании патента должна быть не больше 15 человек (на ЕНВД — 100); · торговая площадь при использовании патента должна быть не более 50 кв. м (на ЕНВД — 150 кв. м).

То есть, ПСН не является полноценной заменой ЕНВД, делают вывод эксперты.

Минусы УСН: · жесткие требования отнесения фактических затрат на расходы при исчислении сумм налога (не все затраты возможно отнести на расходы с целью уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет); · усложняется ведение бухучета, то есть для УСН требуется более высокооплачиваемый бухгалтер.

Эксперты считают, что отмена ЕНВД ухудшит условия ведения предпринимательской деятельности и может негативно сказаться на работе микропредприятий и ИП.

В начале сентября на Восточном экономическом форуме в городе Владивостоке дальневосточные бизнес-омбудсмены вместе с Борисом Титовым планируют обсудить этот вопрос.