Что делать, если на производстве произошел несчастный случай

В ГИТ Ульяновской области привели перечень основных нарушений при расследовании несчастных случаев на производстве и разъяснили, как избежать их.

Если несчастный случай произошел на предприятии в выходной день, специалисту по охране труда необходимо сразу приехать на место происшествия (даже в свой нерабочий день), чтобы разобраться в случившемся и принять меры.

В первую очередь следует:

- понять, что с пострадавшим — потерял ли он трудоспособность;

- по возможности сохранить обстановку на месте происшествия или зафиксировать ее на фото или видео;

- составить протокол осмотра и схему места происшествия с указанием точного расположения пострадавшего, оборудования, механизмов;

- установить очевидцев несчастного случая;

- подготовить извещение о несчастном случае.

Выходной день — это не повод откладывать уведомление государственных органов о происшествии до первого рабочего дня. В противном случае нарушение сроков извещения о несчастном случае грозит серьезным штрафом. В инспекцию труда можно позвонить по телефону горячей линии, отправить факс или электронное письмо.

Независимо от степени тяжести, о каждом страховом случае работодатель в течение суток обязан сообщить в исполнительный орган страховщика.

Перечень органов и организаций, которые требуется оповестить о несчастном случае, изложен в статье 228.1 ТК. Извещение надо направлять по установленной форме (приложение 1 к постановлению Минтруда от 24.10.2002 № 73, а в ФСС— по форме, утв. приказом ФСС от 24.08.2000 № 157).

Если работник получил тяжелую травму или погиб, обязательно сообщите о происшествии его родственникам. Невыполнение этой обязанности может повлечь как административное наказание, так и компенсацию морального вреда родственникам пострадавшего.