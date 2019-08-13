Многодетные мамы выходят на пенсию досрочно

С 2019 года с вступлением в силу нового пенсионного законодательства расширился список многодетных мам, которые получили право выходить на заслуженный отдых досрочно, разъяснили в ПФР.

Ранее это касалось только женщин, воспитавших пять и более детей. Им страховая пенсия по старости назначалась и будет назначаться в 50 лет.

Теперь правом на досрочное пенсионное обеспечение могут воспользоваться и мамы, которые воспитали трех и четырех детей. Так, если у женщины четверо детей, пенсия ей будет назначена в 56 лет – раньше на 4 года общеустановленного пенсионного возраста. А если мама вырастила троих – на заслуженный отдых она уйдет в 57 лет.

Право на досрочную страховую пенсию по старости в полной мере распространяется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей.

Чтобы выйти на пенсию раньше, многодетным мамам нужно соблюсти ряд требований: 15 лет трудового стажа, 30 пенсионных баллов (с учетом переходного периода) и воспитание детей до 8 лет.

Не могут приобрести право на «многодетную» пенсию женщины, лишенные родительских прав. При этом неважно, когда состоялось лишение матери родительских прав: до достижения ребенком восьмилетнего возраста или после этого, в любом случае данный факт препятствует реализации права на досрочную пенсию.