ПФР рекомендует всем сдавать СЗВ-М электронно

Отделение ПФР по г. Москве и Московской области рекомендует всем страхователям переходить на электронное взаимодействие с ПФР.

При представлении отчетности по ТКС необходимо:

сформировать файлы отчетности для отправки в территориальный орган ПФР по установленному формату;

проверить правильность подготовки отчетности проверочными программами ПФР, которые можно бесплатно скачать в разделе «Бесплатные программы, формы и протоколы». При выявлении проверочными программами ошибок в отчетности — исправить их;

проверить файлы антивирусной программой и подписать каждый файл отчета ЭП должностного лица, имеющего право подписи отчетных документов (подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью);

отправить в зашифрованном виде в территориальный орган ПФР.

После отправки отчетности по ТКС страхователь получит из ПФР квитанцию-подтверждение о доставке сведений.

После проверки отчетности проверочными программами ПФР страхователь получает в зашифрованном виде протокол проверки отчетности, подписанный ЭП ПФР. Страхователь направляет в территориальный орган ПФР квитанцию о доставке протокола проверки отчетности, подписанную своей ЭП, что является подтверждением получения протокола. Протокол проверки отчетности сохраняется в архиве.

Если страхователь не получил от ПФР квитанцию о доставке сведений или протокол проверки отчетности, он заявляет своему провайдеру о данном факте.

В случае возникновения технических сбоев на стороне ПФР страхователь через своего провайдера получит сообщение об ошибке.

При обнаружении в представленных страхователем индивидуальных сведениях ошибок и (или) несоответствий индивидуальным сведениям, имеющимся в ПФР, а также несоответствия их формам и форматам, установленным ПФР, страхователю вручается уведомление об устранении в течение 5 рабочих дней имеющихся ошибок и несоответствий (с протоколом проверки отчетности).

Страхователь в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления ПФР о представлении соответствующих исправлений представляет в ПФР уточненные сведения.