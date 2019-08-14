Муж может купить пенсионный стаж для своей жены-домохозяйки

По действующему законодательству граждане, которым по каким-то причинам не хватает страхового стажа и пенсионных баллов для назначения им страховой пенсии по старости, могут самостоятельно уплачивать взносы на ОПС и тем самым «докупить» стаж. Речь идет о добровольном вступлении в правоотношения по пенсионному страхованию.

Для того чтобы начать самостоятельно уплачивать добровольные взносы, вам необходимо обратиться в ПФР по месту жительства с соответствующими документами и заключить договор, согласно которому и будет производиться уплата.

«Купить» баллы и стаж можно как себе, так и другому физическому лицу, которое в данный момент официально не трудоустроено и за него не отчисляются страховые взносы.

Например, муж может уплатить страховые взносы на будущую пенсию своей супруге-домохозяйке.

С 1 января 2019 года минимальный размер страховых взносов на ОПС рассчитывается исходя из однократной величины МРОТ, а не двукратной, как было в 2018 году.

Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение МРОТ, установленного на начало года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.

Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный период 2019 года составляет:

Минимальный размер – 29 779,2 рублей (1 х 11280 руб. х 22% х 12).

Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ, установленного на начало года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.

Максимальный размер – 238 233,6 рублей (8 х 11280 руб. х 22% х 12)

Размер страховых взносов, подлежащих уплате за год, определяется пропорционально количеству календарных месяцев (дней), в которых лицо состояло в правоотношениях по ОПС. Суммы страховых взносов уплачиваются не позднее 31 декабря текущего календарного года. Уплата (доплата) за предшествующие отчетные периоды не предусмотрена.

Периоды уплаты страховых взносов засчитываются в страховой стаж.

При этом продолжительность засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты страховых взносов не может составлять более половины страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости, то есть в 2019 году не более 5 лет, а в итоге к 2024 году этот период не должен превышать 7,5 лет (половина от требуемых 15 лет страхового стажа). Тем самым часть страхового стажа, необходимого для определения права на страховую пенсию, фактически можно «купить».