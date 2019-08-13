Когда период деятельности ИП включается в сельский стаж для пенсии

С 1 января 2019 «сельским» пенсионерам устанавливается повышение фиксированной выплаты в размере 25 % ее размера.

Для установления прибавки гражданин должен одновременно соответствовать трем условиям:

иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве (этот стаж исчисляется по особым правилам на основании списков профессий, утвержденных Правительством);

не осуществлять трудовую или иную деятельность, подлежащую обязательному пенсионному страхованию;

постоянно проживать в сельской местности.

В ОПФР по Ростовской области разъяснили, включается ли в сельский стаж деятельность индивидуального предпринимателя.

В стаж работы в сельском хозяйстве включаются периоды работы на таких производствах сельского хозяйства, как растениеводство, животноводство и рыбоводство, а также работа в колхозах на машинно-тракторных станциях, на межколхозных предприятиях, в совхозах, в артелях до 1 января 1992 года на территории РФ и бывшего РСФСР.

Включение в сельский стаж периодов работы индивидуальным предпринимателем возможно при подтверждении, что он является сельскохозяйственным производителем.