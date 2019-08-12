Счет-фактуру с неверной ставкой НДС нельзя принять к вычету

С 1 января 2019 года ставка НДС выросла с 18 до 20 %.

При этом ставка 20 % применяется в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная с 1 января 2019 года.

В связи с этим в отношении услуг, момент определения налоговой базы по которым возникал до 1 января 2019 года, применяется ставка НДС 18 %.

В случае указания в счете-фактуре неверной налоговой ставки данный счет-фактура является не соответствующим требованиям подпунктов 10 и 11 пункта 5 статьи 169 НК и не может признаваться основанием для принятия предъявленных сумм НДС к вычету.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-11/58375 от 02.08.2019.