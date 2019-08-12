Россияне стали оставлять в магазинах меньше денег

В июле средний чек продемонстрировал традиционное сезонное снижение и составил 546 руб.

За год его рост составил 3,6 %, что, тем не менее, не дотягивает до уровня годовой инфляции в 4,6 %.

Наибольшее снижение средний чек показал в магазинах крупных форматов. Если говорить о различных типах городов, то более всего сократили свои единовременные траты жители полумиллионников, показывают результаты исследования холдинга «Ромир».

«Снижение среднего чека в июле, как и сокращение общих расходов связано, в первую очередь, с сезонностью, — поясняет президент » Ромирф" Андрей Милехин. За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств.

В Москве средний чек в июле прибавил один рубль или 0,1 %, достигнув отметки в 707 руб. По сравнению же с июлем прошлого года средний чек в столице потерял −1,9 %. В Санкт-Петербурге при этом наблюдалась обратная картина. За месяц средний чек потерял −0,9 %, опустившись до отметки в 698 руб. А за год питерский чек вырос на 1,7 %.