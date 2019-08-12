В России стало меньше госкомпаний

Общее количество юридических лиц в государственной собственности за четыре года сократилось на 6 тыс., с 65,5 тыс. в 2016-м до 59,6 тыс. на 1 января 2019 года.

Сокращение госкомпаний на 9%, в том числе и компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.

В том числе сократилось количество компаний с госучастием:

общее количество акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, — более чем на 30%, с 1557 в начале 2016-го до 1084 к 2019 году;

в том числе количество АО с участием государства на уровне 25–50% — вдвое;

число компаний, в которых государство владеет долей выше 50%, — на 45,8%;

количество компаний со специальным правом государства на участие в управлении («золотая акция») — на 13,6%.

66% акционерных обществ с госучастием завершили 2018 год с прибылью. Больше всего убыточных — среди гостиниц и предприятий общепита с участием государства (62,5%), оборонных предприятий (60%), строительных (58,8%) и предприятий в сфере оптовой, розничной торговли и ремонта (53,8%).

Сильнее всего за анализируемый период сократилось число госпредприятий на конкурентных рынках:

обрабатывающих производств — в три раза;

в сфере оптовой, розничной торговли и ремонта — на 42,7%;

в строительстве — на 33,5%.

При этом число госпредприятий по производству и распределению газа, электричества и воды, наоборот, выросло на 27%.

Количество госпредприятий в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства сократилось на 19,4%, здравоохранения и соцуслуг — почти на 18%, образования — на 7,5%, культуры, спорта и отдыха — чуть более чем на 5%.

Уменьшение количества учреждений в здравоохранении и образовании связано с объединения больниц, поликлиник и вузов, когда отдельные юрлица преобразовали в филиалы, говорят эксперты.

Число госпредприятий в области военной безопасности и соцобеспечения остается практически неизменным и сократилось менее чем на 3%.

По плотности госпредприятий Россия опережает Китай.

Абсолютным лидером в мире по числу госкомпаний выступает Китай — 159,2 тыс. госпредприятий, по последним данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на 2015 год. Однако Россия опережает мирового лидера по плотности госпредприятий: на 10 тыс. граждан их приходится четыре, в то время как в Китае — чуть больше одного.

Среди стран ОЭСР наибольшая доля занятых на госпредприятиях — в Норвегии, Латвии, Эстонии, Венгрии, Франции, Финляндии, Чехии, Словакии и Италии. ОЭСР не приводит данных по России. Не публикует статистику о численности занятых на госпредприятиях и Росстат, что не позволяет сравнить Россию по этому показателю с другими странами. По оценке МВФ, российские бюджетные организации и крупнейшие госкомпании ответственны за 50% занятости в формальном секторе.