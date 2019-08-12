ЦБ выпустил памятные монеты со сценами из «Бременских музыкантов»

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Над.К О, очередной "патриот" пришел, который позволил себе приватизировать страну и решать, кому в ней ... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей