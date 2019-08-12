ЦБ выпустил памятные монеты со сценами из «Бременских музыкантов»

Вообще, в этой истории все хороши. С одной стороны девушка, которая, похоже, в голову только ест....
И в каком же месте вы там углядели провокацию???
Вы бы хоть вопросом поинтересовались, за что её побрали "доблестные органы"... Или думаете, она ...
В итого это будет выглядеть как устройство инвалидов, спецоценка и прочая ересь от нашего государ...
История нас рассудит)) Ну, очень интересное наступило время......
Таких доказательств у меня нет, но я исхожу из презумпции невиновности, а Вы - от обратного )))...
а у вас есть доказательства, что нет?
там денег наверно не давали.
"Обычная провокаторша"? У Вас на руках есть решение суда (смешно, но хотя бы это Вы б имели на ру...
вы так наивны? что даже не удобно с вами спорить. Вы реально думаете, что честные демонстранты 60...
Я 15 лет изучал, не изучил. Ушел, нафиг, на пенсию, ну её эту 1 с....
не позорься, не надо свои домыслы на публику вываливать....
Умом р. не понять! А тем более гражданам этой р. Им всё мерещится, что это пуп земли, а это через...
эта как девочка с печенкой, мимо шла, инвалида менты обижали (может он преступник, убил кого-то, ...
"Использование" ещё требуется доказать. Вы явно не москвичка, о настроениях молодежи города вряд ...
т.е зарплату председателю и сторожу тоже должна платить вдвойне?...
Капитализмом и не пахнет! Надо сначала из крепостного строя выйти, да не получается. Да и не полу...
Денег у ней на банкротство хватит (3000 госпошлина +25000 на управляющего) , т.к. и фирм она откр...
И ещё (да простят меня модераторы за оверквотинг):«Я обращаюсь сегодня ко всем подразделения...
Это точно. Банкротство это только для богатых. Для бедных скоро введут просто долговую яму....
Пожалуйста:Так "протестуют" в Париже - https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B...
Да,да. Зато молодежь на митинге у нас "думающая", которую использовали для провокации не прилагая...
"поставщик подает в суд на компанию господина Иванова с требованием погасить креди...
в чем разница не подскажите? Разница есть, я согласна интересно ваше мнение....
Опять мутноватая история и не однозначная история... Где ниточки, если за них потянуть, могут при...
Без лояльной молодежи жить никак не получится. Можно конечно, пару десятилетий радостно падать в ...
...В схватке схлестнулись две мощные силы - Путинофобы и путинофилы... А где-то по фону – больша...
Да, малограмотному человеку можно что угодно рассказать и он поверит. Вас это удивляет? И даже ес...
Про Париж - очередная методическая малограмотная ложь!(Уравнивание парижских и московских событий...
О, очередной "патриот" пришел, который позволил себе приватизировать страну и решать, кому в ней ...
Давайте вышлем для начала тысяч эдак 200 студентов ведущих российских ВУЗов. Вся беда всегда от н...
23 года в строительстве первый раз такое слышу.