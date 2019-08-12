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ЦБ выпустил памятные монеты со сценами из «Бременских музыкантов»

Банк России 12 августа 2019 года выпускает в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация», сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Выпуск приурочен к пятидесятилетию премьеры мультфильма. Он был создан по мотивам сказки братьев Гримм. Сценарий написали Юрий Энтин и Василий Ливанов, автором музыки к мультфильму стал Геннадий Гладков. Режиссер — Инесса Ковалевская.

Выпущены монеты:

  • серебряная номиналом 3 рубля (3 тыс.шт.);
  • из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях (500 тыс.шт.).

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

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