Долги пенсионеров по кредитам растут

Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.

Люди в возрасте старше 60 лет задержали выплаты по 26% займов, а молодые люди до 25 лет — всего 8,5%, пишут «Известия». Похожее соотношение наблюдается и на рынке кредитных карт. В этом же периоде россияне старше 50 имели в два раза большую долю задолженности, чем молодые люди (15% против 7%). По итогам отчетного периода у молодежи показатель был лучшим среди возрастных групп, следует из данных бюро.

Уровень просрочки в потребительском кредитовании в целом снизился во II квартале 2019 года на 0,4 п.п. до 19,9%. В то же время задержка выплат среди пенсионеров за год выросла на 4 п.п., а просрочка молодежи, наоборот, уменьшилась на 2 п.п.

У кредиторов старшего возраста традиционно выше платежная дисциплина, их отличает грамотный подход к своему финансовому планированию, наличие стабильного, ни от чего не зависящего источника дохода, рассказал вице-президент Почта Банка Григорий Бабаджанян. Тем не менее им сложнее справиться с непредвиденными обстоятельствами, которые, например, связаны с резким ухудшением здоровья, добавили в других банках.