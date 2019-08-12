Авиакомпания «Победа» сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

manik Вы внимательно читаете? Где вы увидели мнение о тупости современной молодежи? Не приписывайте се... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Над.К Да. Очень волновала политическая ситуация в стране. Поскольку был конец 80-х годов. И не надо счи... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

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manik Про всех не буду утверждать. Но мне и моему окружению более чем комфортно.... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

manik Вспомните себя студенткой. Очень вас беспокоили выборы в других регионах??? И чем это интересно ... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Тишина Более того если они считают, что их неправильно не допустили, то нужно подавать иск в суд. Но все... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Над.К Т.е. вы даже не знаете что было сделано, чтобы подписи не были собраны... Ну да, по телеку ж об э... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Dmitriy A До митинга - то, как комфортно всем было, с удобствами ))). Палку перегнули - они её чуть не слом... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

ИП Пупкин Что не по барабану? Что кучка кандидатов не могла подписи собрать нормально и перла напролом с ид... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Над.К Да, это гражданская позиция. Когда видишь, как применяют силу к тому, кто ничего преступного не с... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Старый ворчун хм... а ст. 58.14 УК Р.С.Ф.С.Р в редакции 1926 года - признак чего?А новочеркасский расстрел 1962... Четверть детей в России живут за чертой бедности

Тишина смешно то, что она сама такая же как эти силовики))) смешная не могу.... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Тишина Ну и дама конечно интересная Конечно, я была на митинге 10 августа, стояла где-то в середине, а п... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Тишина ах вот, что значит гражданская позиция, делать замечания силовикам при операции. Спасибо, что объ... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

MaxC Это же надо такое возомнить о себе - иметь гражданскую позицию.))... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Над.К Простите, вы давно были вот в той стране, о которой написали подобное? )) Судите по картинке в те... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Тишина ну не расстреляли же. при операции нет не имеет право требовать и никто не имеет. ... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Над.К Вы ошибаетесь насчет большинства. От того власть и боится, что молодежи не по барабану и в первую... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Тишина Я исхожу из опыта и из той картины которая сейчас в мире. Сценарии везде одинаковые, они их как п... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Над.К Я сначала читаю, потом комментирую. Как вы написали, так и вас и поняли ;)... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Над.К Прям ведь страшный преступник она - посмела требовать чего-то от силовиков. Да вообще расстреля... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей