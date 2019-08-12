Авиакомпания «Победа» сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

Авиакомпания «Победа» сообщила о мощной атаке на свой сайт во время крупной распродажи авиабилетов.
«Зафиксирована мощнейшая DDoS-атака, в 14:15 наш IT-департамент зарегистрировал мощнейшую DDOS-атаку. Но уже в течение часа работа сайта будет восстановлена. После восстановления сайта наши специалисты проведут расследование и выяснят, кто организатор атаки», —цитирует ТАСС представителя авиакомпании
Сегодня в 14:00 лоукостер обещал провести крупную распродажу авиабилетов на все направления по цене от 500 рублей. Примерно в это же время сайт авиакомпании перестал работать. Планировалось распродать более 200 тыс. авиабилетов с датой вылета с 27 октября и до конца зимнего расписания полетов авиакомпании.