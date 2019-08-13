Об утрате права на ПСН будут заявлять по-новому

Утверждено новое заявление об утрате права на ПСН.

Федеральная налоговая служба приказом № ММВ-7-3/352@ от 12.07.2019 утвердила новую форму заявления об утрате права на патентную систему налогообложения.

Обновление формы потребовалось потому, что в старом заявлении было написано, что ИП переходит с ПСН на основную систему налогообложения. Однако текст пункта 6 статьи 346.45 НК РФ изменился, и ИП, теряя права на патентную систему, возвращается ОСНО, УСН или ЕСХН.

Более никаких изменений в заявлении нет.

Приказ вступит в силу через 10 дней после опубликования.