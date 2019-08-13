В Реестр МСП впервые внесены сведения об ООО с иностранным участием

В Реестр МСП впервые внесены сведения об обществах с ограниченной ответственностью, участниками которых являются иностранные компании, сообщает пресс-служба ФНС.

Эти ООО находятся в государствах, которые не включены в перечень офшорных зон, их доход за предшествующий год составляет менее 2 млрд рублей, а среднесписочная численность работников не превышает 250 человек. Указанная информация внесена в реестр в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 313-ФЗ.

Теперь эти компании наравне с другими субъектами малого и среднего предпринимательства могут самостоятельно вносить в реестр дополнительные сведения о себе, которые помогут крупнейшим заказчикам найти их. Например, сообщать о своей продукции, опыте исполнения контрактов, участии в программах партнерства, а также дополнить контактную информацию - указать адрес электронной почты, телефон, сайт.

Реестр МСП переформирован на основании сведений о доходах и среднесписочной численности работников компаний и индивидуальных предпринимателей за 2018 год, а также данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП и информации от других государственных органов и уполномоченных организаций: Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минпромторга России, Сколково, бирж, держателей реестров акционеров акционерных обществ и аудиторских организаций.