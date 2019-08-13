Стандарты ответственности для бизнеса будут внедрять по национальному плану

Минэкономразвития совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) готовит национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.

Первый этап уже пройден, пишут «Ведомости», ознакомившиеся с тезисами плана.

Стандарты, в основу которых ляжет опыт стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будут предложены всем российским компаниям. Они будут включать требования к нефинансовой отчетности, к рациональному использованию природных ресурсов, защите прав человека. Для топливно-энергетического комплекса, металлургии, химического производства и сельского хозяйства введут дополнительные отраслевые стандарты. Также такие требования коснутся компаний, участвующих в госзакупках и получении государственного финансирования.

План по внедрению стандартов, как и сами нормы, должно будет утвердить Минэкономразвития. Законопроект о публичной нефинансовой отчетности, внесенный министерством в правительство, — часть подготовки к переходу на новые стандарты. Но он будет касаться только крупных компаний.

Для бизнеса это непрофильная нагрузка, поэтому пока в России она будет рекомендательной.

В России уже действует целый ряд стандартов ведения бизнеса. Так, в 2017 г. Федеральная налоговая служба создала хартию добросовестных налогоплательщиков, чтобы не допускать неуплату НДС в цепочке производства товаров. Стратегия развития конкуренции Федеральной антимонопольной службы обещает секторам, которые перейдут к конкурентному рынку, отмену тарифного регулирования.