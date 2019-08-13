Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Повышение НДС было ошибкой, заявил глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК.

«На мой взгляд, ошибочным шагом было повышение НДС с 18 до 20%. Доходы федерального бюджета выросли в первом полугодии 2019 года примерно на 11%, а расходы — на 3%. Профицит достиг 3,1% ВВП. Такого профицита федерального бюджета не было даже в самые лучшие годы до 2007-го, его просто сложно себе представить», — сказал Задорнов.

Из экономики изъяли деньги, государство «забрало их себе», но оно «не может распорядиться этими деньгами», о чем свидетельствует профицит, добавил Задорнов. «Я не придерживаюсь точки зрения, что если деньги из экономики забирает государство, то это хорошо. Если налоги достаточные и есть профицит, разумнее отдать налоги людям и бизнесу: они распорядятся деньгами лучше государства», — добавил глава «Открытия».

К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.

Если экономика не растет хотя бы на 3% в год, это ведет к накоплению социального недовольства, страна не может нормально решать свои проблемы, объяснил глава «ФК Открытие».

Отсутствие роста ведет к новым конфликтам между разными группами интересов, а они «в большей или меньшей степени привлекают представителей силовых структур для решения экономических вопросов», отметил глава «Открытия»: «То есть для бизнеса растут издержки уже даже не роста, а элементарного сохранения [позиций]». Для изменения настроений бизнеса и общества нужны «очень существенные сигналы», например реформа ФСИН, введение частных тюрем и приставов, снижение налоговой нагрузки, считает Задорнов.