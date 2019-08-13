ФНС посчитала июльские покупки россиян

Средний чек в июле составил 424,5 руб.— во столько оценивается один поход гражданина в магазин розничной торговли.

Как следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), этот показатель вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, пишет "Коммерсантъ".

Данные ФНС о покупках являются прямыми, полученными на основе фискальных чеков применяемых онлайн-ККТ.

При учете всех видов деятельности (не только данных розничной торговли) динамика оказалась еще выше — 690,77 руб. (рост на 6,82%).

По данным статистики ФНС, самый большой рост среднего чека в розничной торговле наблюдается в Южном федеральном округе — 2,7% (413,97 руб. в июле против 403,27 руб. в июне). Самый «дорогой» средний чек сохраняется на Дальнем Востоке — 543,65 руб., однако по сравнению с июнем здесь отмечен самый низкий рост (0,9%). В Северо-Западном федеральном округе средний чек в магазине составил 464,9 руб. (рост на 2,1%), в Приволжье — 338,06 руб. (+1,9%), в Центральном федеральном округе — 475,65 руб. (+1,7%). В Сибири и на Урале отмечается падение суммы среднего чека — на 0,4% и 2,1%, 404,58 руб. и 391,71 руб. соответственно.