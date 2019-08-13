Инфляция снизилась, потому что цены на услуги ЖКХ растут не очень быстро

В июле 2019 в России продолжилось замедление инфляции. Годовая инфляция составила 4,6%, что на 0,1 п.п. ниже, чем в июне, сообщает ЦБ.

Как отмечает ЦБ, заметный вклад в замедление показателя внесло снижение темпа прироста тарифов на услуги ЖКХ в связи с меньшей, чем годом ранее, индексацией. Это ее второй этап; первый пришелся на январь и был связан с повышением ставки НДС.

Годовая продовольственная инфляция не изменилась по сравнению с июнем. Несколько возросли годовые темпы удорожания непродовольственных товаров, во многом за счет эффекта базы в динамике цен на моторное топливо.

Изменение потребительских цен в июле было в значительной мере обусловлено разовыми и административными факторами.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.