Клерк.Ру

«Клерк» ищет маркетолога в Краснодаре

Станьте частью нашей dream-team.

Обязанности:

  • Заниматься на Клерк.ру нашим новым проектом — онлайн-курсами.
  • Задача: масштабировать продукт. Количество курсов надо увеличить в разы.
  • Нужно искать авторов онлайн-курсов, сопровождать удаленно их работу над текстом курса, чтобы они не задерживали сдачу, присутствовать на съемках (они могут быть в Краснодаре или Москве. Обычно раз в 3 месяца по паре дней).
  • Заниматься продвижением курсов в сети. Соцсети, реклама и т.д. Нужен человек, который знает, как продвигать продукт в интернете.
  • Сопровождать продажи: вести аналитику продаж, работать с клиентами, договорами, актами, оплатами.
  • Работать с айти-отделом и дизайнерами над продвижением курсов на сайте.
  • Постоянно придумывать новые способы продвижения продукта.

Требования:

  • Опыт работы интернет-маркетологом от 1 года.
  • Хорошая письменная речь.
  • Умение работать в HTML, хорошее знание Excel.
  • Адекватность и умение работать в команде и не уходить офлайн, когда нужно срочно решить задачу.

Условия:

  • 40 000 руб.
  • Офис в центре Краснодара. Можно частичную удаленку. Обсуждается.

Резюме присылайте на snegovskaya@klerk.ru

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Маркетинг»

Все семинары по теме Маркетинг