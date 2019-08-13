«Клерк» ищет маркетолога в Краснодаре

Жертвой чего? Она даже поручительство по кредиту подписала. Изучайте решение суда. Оно кстати еще...
Если есть несостыковки, то укажите пожалуйста. Скорее всего это моя вина....
Здравствуйте! Запись будет. Вебинар планируем часа на полтора. Просмотр с любых устройств, где ес...
Добрый день, сколько по времени семинар и просмотр возможен с компьютера или и с других устройств...
Ну с чаем она, конечно, лоханулась. Частенько кроме коньяка ничего не помогает, пусть хоть и врем...
так волонтерство и придумано самим государством, оно и началось со всяких Селигеров, захвата сосе...
И, одновременно, в десятку самых низкооплачиваемых. Как же так-то?https://www.profguide.io/articl...
Похоже что так, и не только корешки от приходников
Вот примерно так и выглядит песец. Следующим шагом будет наладить контроль работы инженеров, а то...
Подскажите. У меня ИП, Сбербанк меня заблокировал по статье 115 ф3, все документы были предоставл...
Феерическая ерунда, прям на цитаты хочется разобрать )) Ограничусь однойВ упомянутой автором стат...
Добрый день. Есть ли здесь участники данного эксперимента? ...
Согласна, но не в 2012 уже ).
он 10 лет на мошенников работал.
Любая серьезная концепция должна начинаться с расформирования т.н. "внебюджетных фондов". ...
Как там сказано: "Два месяца пьет чай" - потом читает "умную" лекцию, и снова "пьет чай". А какой...
Лучше бы НДС отменили.. вот где разгул оптимизации. Отменили, погорячилась, заменили налогом с пр...
На "территории смыслов" не нужно сбербанковцев приглашать, пишущих такую музыку и делающих всё, н...
В общем сферический бухгалтер в вакууме. Попросите автора вместо видео написать это в трех экземп...
Да, это не открытие мирового масштаба и не новая технология.Всего лишь цивилизованный диалог влас...
Вот, сидит здоровый мужик штаны протирает в ИФНС или УФНС, ни чего в жизни не сделал, только полу...
Чем ей налоговая то поможет? Где остальной текст заявления? Дайте почитать...
я тоже думаю, что команда Навального рвется во власть не для того, что бы простому народу хорошо ...
ну как минимум один жулик тут точно есть, нет?
Прежде чем кричать жулики... и сажать пора, разберитесь в вопросе. ...
Тогда и росстат необходимо обязать своевременно готовить шаблоны для сдачи отчетов и не менять их...
а главное - почему-то все удивляются и негодуют, что-де ИФНС лютует. на себя посмотрите!...
Из ниоткуда возьмут 100 евро и всем доложат? Если я верно помню, из ниоткуда взявшаяся денежная м...
"Главными уступками, которых удалось добиться за время протестов, стали повышение минимального ра...