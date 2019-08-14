Как в 6-НДФЛ отражать перерасчет отпускных

Для отпускных датой получения дохода для целей расчета НДФЛ считается дата фактической выплаты, а датой уплаты налога в бюджет — последний день месяца. Поэтому отпускные отражаются в разделе 2 расчета 6-НДФЛ отдельно.

Необходимость в перерасчете отпускных после сдачи отчетности может возникнуть в двух ситуациях:

1. если при расчете отпускных была допущена ошибка и в отчетность попали неверные данные (в этом случае надо сдать уточненный расчет 6-НДФЛ с правильными сведениями);

2. если имеются законодательно обусловленные причины (например, отзыв работника из отпуска, увольнение, перенос отпуска из-за несвоевременной выплаты отпускных).

Если произведен перерасчет отпускных за прошлый период и это привело к уменьшению сумм отпускных выплат и исчисленного с них налога, то подается уточненный расчет 6-НДФЛ.

Если в результате перерасчета получилась сумма к доплате, то уточненный расчет 6-НДФЛ за прошлый отчетный (налоговый) период сдавать не нужно. Итоговую сумму по результатам перерасчета следует отразить в расчете 6-НДФЛ за тот период, в котором фактически произведена такая доплата.

Это объясняется тем, что искажение отчетных показателей произойдет только в случае уменьшения сумм выплат и, соответственно, суммы исчисленного с них НДФЛ.

Такие разъяснения дает советник отдела организации камерального контроля управления камерального контроля ФНС Е.А. Кудряшова в журнале «Налоговая политика и практика».