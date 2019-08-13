В сентябре в Госдуме обсудят возможный переход россиян на 4-дневную рабочую неделю

Депутаты Госдумы в сентябре 2019 займутся разработкой законопроекта о введении в Росси 4-дневной рабочей недели.

Как отметил депутат от «Единой России» Андрей Исаев, с развитием экономики, в частности, использованием робототехники, производительность труда должна расти. При этом «новая экономика требует от человека не столько определенного количества часов, сколько качества работы в эти часы».

Он уверен, что человек, который будет больше отдыхать и иметь время на повышение квалификации, «будет работать производительнее». Также Андрей Исаев считает, что сокращение рабочей недели поможет в борьбе с безработицей.

Однако резко переходить на четырехдневную рабочую неделю нельзя — необходимо делать это постепенно, в соответствии с возможностями экономики, что позволит «экономике, работодателям и работникам перейти на новый режим работы без потрясений.

При этом он подчеркнул важность сохранения существующего уровня зарплаты при сокращении продолжительности рабочей недели.

«Сохранить зарплату — это необходимое условие перехода. Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета», — отметил депутат.

Напомним, Ранее глава Правительства Дмитрий Медведев высказал предположение, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю.

С аналогичной инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов.

Профсоюзы предлагают рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России.