Минтруд: введение сокращенной рабочей недели не противоречит нормам ТК

Минтруд прокомментировал предложение ФНПР о введении в России четырехдневной рабочей недели.

В ведомстве отметили, что работодатели могут вводить на предприятиях сокращенную рабочую неделю, поскольку это не противоречит действующему законодательству.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что Трудовым кодексом установлена максимальная продолжительность рабочей недели — 40 часов. При этом нижней границы не существует. «Таким образом в рамках социального партнерства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», — цитирует ИА ТАСС сообщение пресс-службы министерства.