Продолжается третий этап «амнистии капиталов»

1 июня 2019 года стартовал третий этап «амнистии капиталов» - добровольного декларирования иностранных активов и счетов, в рамках которого физическим лицам предоставлена возможность сообщить в налоговые органы о своем имуществе за рубежом, включая недвижимость, ценные бумаги, банковские счета, иностранные компании, в том числе контролируемые через номинальных владельцев.

Специальные декларации принимаются в любом территориальном налоговом органе и в центральном аппарате ФНС России, напоминает УФНС Хабаровского края.

Декларантам и (или) лицам, информация о которых содержится в специальной декларации, по-прежнему предоставляются гарантии освобождения, от уголовной, административной и налоговой ответственности. Но в отличие от предыдущих двух этапов «амнистии капиталов» добавились новые условия участия в ней.

В отношении контролируемых иностранных компаний, информация о которых содержится в специальной декларации, обязательным условием предоставления гарантий является государственная регистрации этих иностранных компаний в порядке редомициляции в специальных административных районах Калининградской области и Приморского края.

Гарантии в отношении счетов и вкладов в иностранных банках, информация о которых содержится в специальной декларации, предоставляются при условии перевода всех денежных средств с этих счетов и вкладов на счета декларанта в кредитных организациях Российской Федерации до представления декларации.

Третий этап добровольного декларирования иностранных активов и счетов продлится до 29 февраля 2020 года.