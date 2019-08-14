Что будет вместо свидетельства ОПС

Вместо свидетельства ОПС будет документ, подтверждающий регистрацию в системе персучета.
Федеральным законом от 01.04.2019 № 48-ФЗ отменены зеленые ламинированные карточки СНИЛС.
Документом предусмотрена замена понятий:
Было
Стало
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованное лицо
зарегистрированное лицо
В этой связи Минтруд подготовил ряд поправок в другие законы и нормативные акты.Текст проекта выложен накануне на федеральном портале.
В этих документах произойдет заменой устаревшего понятия «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» на понятие «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».