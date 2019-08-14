Что будет вместо свидетельства ОПС

Вместо свидетельства ОПС будет документ, подтверждающий регистрацию в системе персучета.

Федеральным законом от 01.04.2019 № 48-ФЗ отменены зеленые ламинированные карточки СНИЛС.

Документом предусмотрена замена понятий:

Было Стало страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованное лицо зарегистрированное лицо

В этой связи Минтруд подготовил ряд поправок в другие законы и нормативные акты.Текст проекта выложен накануне на федеральном портале.

В этих документах произойдет заменой устаревшего понятия «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» на понятие «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».