Мужчины не стремятся работать бухгалтерами

Эксперты «Авито» проанализировали резюме соискателей в первой половине 2019 года и выяснили, что, в отличие ряда западных стран, в России сохраняется традиционное разделение на «мужские» и «женские» сферы.

Больше всего соискательницы видят себя в бухгалтерии: 93,2% резюме в этом разделе опубликованы женщинами.

Также они охотно идут в образовательную и научную деятельность (84,4% от всех резюме), административную работу (83,1%), хотят связать жизнь с индустрией фитнеса и красоты (82,1%), а также рассчитывают на трудоустройство в медицине и фармацевтике (77,9%).

Мужчины, в свою очередь, доминируют в автомобильном бизнесе (97%), транспорте и логистике (95%), охране (93,8%), строительстве (93,1%), IT, интернете и телекоме (88,6%).

Помимо таких явно разделенных между соискателями сфер существуют и те, которые интересуют оба пола одинаково. Например, и мужчин (49,6%), и женщин (50,4%) в равной степени привлекает туристический и ресторанный бизнес.