Потери России от санкций оценили в 800 млрд. рублей

В 2014–2015 годах санкции замедлили экономику России на 1,2 п.п., следует из расчетов экономистов для Института переходных экономик Банка Финляндии.

Кроме того, большое влияние на экономику России оказали западные финансовые санкции. Санкции ограничили доступ российских компаний к внешним займам, в результате чего в 2014–2015 годах объем корпоративного внешнего долга сократился на 25%, передает РБК.

Одновременно резко упали цены на нефть. Это сильно отразилось на российской экономике, учитывая, что продажа нефти и газа составляет 70% российского экспорта товаров, отметили экономисты.

В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.