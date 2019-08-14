Профучастников обяжут рассказывать клиентам о рисках финансовых продуктов

Брокеры, дилеры и УК должны будут информировать клиентов о рисках, расходах и отсутствии гарантии дохода, узнали «Ведомости».

Профучастников обяжут придерживаться стандарта продажи финансовых продуктов — проект документа разработали и опубликовали на своих сайтах Национальная финансовая ассоциация (НФА) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в разработке также участвовал Центробанк.

Профучастники должны будут информировать клиентов о характеристиках продукта, его рисках и расходах, которые может понести клиент, следует из проекта. Кроме того, они будут обязаны предупредить, что инвестиции не застрахованы государством, а доход не гарантирован. Помимо этого, профучастники должны будут избегать советов клиентам по поводу того, насколько тот или иной инструмент соответствует интересам клиента. Предложения по стандарту принимаются до 30 августа, утвердить его планируется в сентябре 2019 г.

В проекте стандарта выделено 12 сложных инструментов: это внебиржевые деривативы (форварды, опционы, свопы), субординированные, структурные облигации и проч. Предлагая эти продукты клиенту, профучастник обязан показать ему их паспорт (его разрабатывает он сам либо эмитент), в который будут входить описание инструмента, его риски, сведения об эмитенте и о том, защищен ли инструмент и можно ли досрочно вернуть инвестиции.

Следить за тем, как профучастники соблюдают стандарт, будут СРО. Если компания его нарушит, СРО может ее оштрафовать или исключить из членов СРО, а тогда ей придется сдать лицензию профучастника.