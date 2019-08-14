В Facebook признали прослушку голосовых сообщений

Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В Facebook признали, что расшифровывали сообщения, но заверили, что больше такого не делают. Также уточняется, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger для Facebook, передает РБК.



«Подрядчики проверяли правильность расшифровки голосовых сообщений искусственным интеллектом Facebook», — объясняет компания.

Между тем Facebook не сообщал пользователям, что их голосовые сообщения будут прослушиваться третьими лицами.