Детей предлагают освободить от налога на имущество

Как известно, налог на имущество физлиц платят, в том числе, и несовершеннолетние граждане, если они являются собственниками налогооблагаемого имущества.

Между тем многие граждане считают такое положение дел несправедливым. В России ряд налогоплательщиков, например пенсионеры, имеют налоговые льготы. Между тем у этой категории граждан есть доход в виде пенсии. А вот дети дохода не имеют, тем не менее от налога их не освобождают.

На сайте РОИ появилась инициатива, автор которой предлагает внести поправки в НК, предусматривающие налоговые льготы по налогу на имущество физлиц для несовершеннолетних налогоплательщиков.