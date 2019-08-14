Как в Москве будут бороться с бедностью

В июле 2019 в Москве стартовал пилотный проект, посвященный борьбе с бедностью. Целевая аудитория кампании по сокращению московской бедности составляет 250 тыс. москвичей работоспособного возраста. Программа ориентирована на поиск для граждан работы с более высокими доходами и на устранение барьеров в возможности работать. Она реализуется сетью «Моя карьера» и московским бюджетным учреждением «Мой семейный центр», московскими департаментами образования, труда и соцзащиты и информационных технологий.

В 2019 году городской бюджет потратит на эту программу 203 млн руб.

«Пилот» реализуется в условиях крайне низкой безработицы в Москве, поэтому он направлен в первую очередь на увеличение доходов работающих бедных и людей вне группы экономически активного населения, а не безработных, передает «Коммерсантъ».

Технически в центре «пилота» — идея сохранения социальных выплат на детей малоимущим домохозяйствам—участникам программы в течение трех лет вне зависимости от получаемых доходов. То есть если граждане найдут себе высокооплачиваемую работу, пособие у них сохранится.

Как рассказали в департаменте труда и соцзащиты населения Москвы, 34% участников программы нуждаются в дополнительном обучении или переобучении, 23% — в приоритетном устройстве детей в детский сад, 32% — в работе с психологом для снятия кризиса, 21% — в прохождении тренингов, позволяющих существенно расширить возможности на собеседованиях.

Целевые социальные группы для «Моей карьеры» — неполные и многодетные семьи, предпенсионеры и люди с медицинскими ограничениями по трудоустройству.