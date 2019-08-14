Сдавайте отчетность через Клерк

«Клерк» начинает подключение к новому сервису отправки электронной отчётности от Калуга Астрал — Астрал Отчёт.

Входить в сервис теперь можно непосредственно с нашего сайта зарегистрированным пользователям.

Для этого мы сделали совместный проект Клерк-Отчётность.

Через наш сервис можно сдать отчеты в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование. Еще в системе можно работать с больничными, делать запросы в ИОН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

О том, как работает наш сервис отправки отчетности, как к нему подключиться, и каковы его премимущества, читайте здесь.