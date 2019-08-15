Совместители хотят себе двойной стаж для пенсии

В настоящее время гражданам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца раньше достижения пенсионного возраста, но не ранее достижения ими возраста 55 и 60 лет.

В страховой стаж засчитываются периоды работы и иной деятельности при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР.

Однако некоторые россияне работают на двух работах и взносы за них платят два работодателя, а вот стаж учитывается только единожды.

Автор инициативы, опубликованной на сайте РОИ, посчитал такое положение дел несправедливым. Если человек трудится «вдвое» и вдвое больше перечисляет взносов в фонды, то почему бы не зачесть ему годы работы на втором месте работы плюсом к стажу на первом месте трудовой деятельности, предлагает инициативный россиянин.

В этом случае люди, тянувшие из себя жилы, десятилетиями работая на двух и более работах, получат право в более моложавом возрасте выйти на пенсию по старости по основанию наличия необходимого установленного законом общего трудового стажа.