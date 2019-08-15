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Оформить пенсию поможет работодатель

Направить документы для подготовки к назначению страховой пенсии по старости будущие пенсионеры могут через своего работодателя. Это возможно, если организация, в которой работает гражданин, заключила соглашение с ПФР об электронном взаимодействии.

Реализуя соглашение, кадровые службы работодателей представляют в территориальные органы ПФР документы сотрудников, которые в ближайший год планируют выйти на пенсию. Передача сведений осуществляется по защищенным каналам связи при условии согласия работника на обработку и передачу его персональных данных.

Специалисты ПФР проводят оценку пенсионных прав работников на основании полученных документов и при необходимости самостоятельно запрашивают недостающие сведения для подтверждения стажа и других данных. Это позволяет учесть пенсионные права работника в полном объеме, назначить ему пенсию быстро и своевременно, а также сократить количество визитов в ПФР или исключить их совсем, пояснили в отделении фонда по Астраханской области.

Если через работодателя будут представлены все необходимые документы, имеющиеся в его распоряжении, за месяц до наступления пенсионного возраста гражданину достаточно будет подать электронное заявление о назначении пенсии через интернет.

Перед подачей заявления необходимо ознакомиться с данными своего индивидуального лицевого счета на сайте ПФР или портале госуслуг. При достоверности информации в электронном заявлении о назначении пенсии гражданин ставит отметку о согласии с назначением пенсии по имеющимся в распоряжении территориального органа ПФР сведениям индивидуального (персонифицированного) учета без представления дополнительных документов о стаже и заработке и направляет заявление через Личный кабинет на сайте ПФР. Приходить в ПФР в этом случае уже не потребуется. Также при согласии на назначение пенсии по данным персонифицированного учета сокращается срок рассмотрения заявления.

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