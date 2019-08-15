Скоро начнут маркировать инвалидные коляски

1 сентября 2019 года начнется пилотный проект по маркировке кресел-колясок. Соответствующее Постановление Правительства от 07.08.2019 года № 1028 опубликовано на сайте кабмина.
Оператором маркировки станет ЦРПТ.
Эксперимент продлится до 1 июня 2021 года.
До 1 декабря 2019 года будут разработаны методические рекомендации и план-график эксперимента.
Оценка результатов эксперимента будет проводиться поэтапно. Для кресел-колясок с ручным приводом — до 1 декабря 2020 года, для электрических кресел-колясок — до 1 июня 2021 года.