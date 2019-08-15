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Каким иностранцам пока нельзя стать плательщиками НПД в России

Постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД осуществляют граждане РФ, а также граждане других государств — членов Евразийского экономического союза.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-11-11/54601 от 23.07.2019.

Применение указанного специального налогового режима гражданами иных государств, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории РФ, законом не предусмотрено.

Между тем в настоящее время прорабатывается вопрос о возможности применения НПД гражданами иных иностранных государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, осуществляющими трудовую деятельность на территории РФ.

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