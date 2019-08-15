ЦБ готовит новое указание по наличным расчетам

Банк России подготовил проект нового Указания о наличных расчетах (взамен Указания № 3073-У).

Основные нововведения коснутся участников микрофинансового рынка. Им разрешат расходовать возвращаемые в их кассы займы и уплаченные проценты по ним на операции по выдаче и возврату займов, уплату процентов по ним в пределах лимитов по каждому договору займа, а также дневного лимита объема наличных расчетов.

Ежедневный лимит по выдаче наличных займов должен быть не более 1-2 миллионов рублей. МФО и ломбарды смогут выдавать не более 50 тысяч рублей по одному договору, а сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы — не более 100 тысяч рублей

Лимит расчетов наличными между организациями и ИП не изменится - 100 тыс.рублей по одному договору.



