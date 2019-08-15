Клерк.Ру

Для кого разработают новые правила охраны труда

Минтруд приступил к подготовке новых правил по охране труда сразу для нескольких сфер деятельности. Соответствующие уведомления опубликованы на федеральном портале проектов.

Новые правила разработают для:

учреждений здравоохранения и аптек;

организаций связи;

организаций отдыха и оздоровления детей;

целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности;

 производства оружия и боеприпасов;

метрополитена;

возведения мостов.

Новые правила будут содержать актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития.

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