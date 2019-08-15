Какая зарплата обеспечит россиянам достойный уровень жизни

Для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. руб. в месяц, считают жители крупных городов России. Соответствующее исследование провели специалисты страховой компании «Сбербанк страхование жизни».

Оценки различаются в разных регионах, но везде, за исключением Москвы, превосходят размеры средней фактической зарплаты, передает РБК.



Наиболее высокий уровень справедливой зарплаты назвали участники опроса из Москвы — почти 100 тыс. руб. В Санкт-Петербурге и Владивостоке среднее значение оценки составило 77 тыс. руб., в Хабаровске — 75 тыс. руб.

Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).